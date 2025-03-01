Silivri Belediyesi'nden Ramazan'da Dayanışma Eli

Silivri Belediyesi, rahmet ayında ihtiyaç sahiplerini unutmuyor. İlçede yaşayan yaş almış ve ihtiyaç sahibi büyükler için özenle hazırlanan erzak kolileri evlerine teslim ediliyor.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ise Ramazan’ın paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmaya büyük önem verdiklerini vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:

"Silivri Belediyesi olarak, ilçemizdeki büyüklerimizi ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Onların yanında olmak, sofralarına bir nebze de olsa katkıda bulunmak bizim için büyük bir mutluluk. Ramazan ayı boyunca 35 mahallemizde kuracağımız iftar sofralarıyla bu mübarek ayın bereketini tüm hemşehrilerimizle paylaşacağız. Silivri’mize, ülkemize ve tüm İslam âlemine hayırlı Ramazanlar diliyorum."

