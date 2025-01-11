Silivri Belediyesi'nden Silivrispor'a 750 Bin TL Yardım

Silivri Belediyesi, 2025 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısı II. Birleşimini Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda, Silivri'deki amatör spor kulüplerine ve farklı spor branşlarına yönelik nakdi yardım yapılması ele alındı. Belediye meclisinde alınan kararla, Silivrispor Kulübü’ne 750 bin TL yardım yapılacağı açıklandı.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, tüm spor kulüplerine yönelik yaptığı açıklamada, “Silivri'de faaliyet gösteren tüm spor kulüplerine başta Silivrispor olmak üzere, amatör spor kulüplerinde görev yapan tüm branşlara başarılar diliyoruz” dedi.

