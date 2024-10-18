Silivri Belediyesi'nden Sinema Gösterimi: 'Son Akşam Yemeği'
Silivri Belediyesi, kültürel etkinliklerine bir yenisini daha ekliyor. 27 Ekim 2024 Pazar günü saat 19.00'da 'Son Akşam Yemeği' filminin gösterimi Önder Yılmaz Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.
Silivri Belediyesi, kültürel etkinliklerine bir yenisini daha ekliyor. 27 Ekim 2024 Pazar günü saat 19.00'da "Son Akşam Yemeği" filminin gösterimi Önder Yılmaz Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.
Silivri halkının yoğun ilgi göstermesi beklenen bu sinema etkinliği ücretsiz olarak izleyicilere sunulacak. Bilet temini için Kültür Merkezi'nden bilgi alınabileceği duyuruldu.