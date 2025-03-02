Silivri Belediyesi'nden sivil toplum kuruluşları ve yöre dernekleri başkanlarına iftar

Silivri Belediyesi, sivil toplum kuruluşları ve yöre dernekleri başkanlarına yönelik iftar programı düzenledi. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Kimseyi geride bırakmayacağız, kimseyi yalnız hissettirmeyeceğiz"dedi.

Silivri Belediyesi, Ramazan’ın ikinci gününde eski festival alanında sivil toplum kuruluşları ve yöre dernekleri başkanlarına yönelik iftar programı düzenledi. İftara Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, STK ve yöre dernekleri başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Fasıl ekibinin ardından Silivri Tevhit Camii İmamı İhsan Koç, Kur’an-ı Kerim okudu. İftar çadırı dışında ise geleneksel Ramazan şerbeti ve Ramazan macunu ikram edildi.

Programda katılımcıların Ramazan ayını kutlayan Başkan Balcıoğlu, "Ramazan, sadece aç ve susuz kalmak değil; nefislerimizi terbiye etmek, gönüllerimizi arındırmak ve kardeşliğimizi pekiştirmek için bizlere sunulmuş kutlu bir zaman dilimidir" dedi.

Başkan Balcıoğlu, Silivri’nin renklerini, kültürel çeşitliliğini ve toplumsal dayanışmasını yansıtan kıymetli bir sofrada bir arada olduklarını belirtti.

"Dostluğu, dayanışmayı, ortak geleceğimizi paylaşıyoruz"

Sadece bir iftar sofrası paylaşmadıklarını ifade eden Balcıoğlu, "Dostluğu, dayanışmayı, ortak geleceğimizi paylaşıyoruz. Silivri’de birlikte yaşamanın, birlikte üretmenin ve birlikte güzelleştirmenin en güzel örneğini veriyoruz" şeklinde konuştu.

"Silivri birlikte güzel" diyen Başkan Balcıoğlu, şöyle konuştu:

"Bu şehirde kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi dışarıda bırakmadan, farklılıkları ayrılık değil, zenginlik olarak gören bir bakış açısıyla hareket ediyoruz. Bu sofranın etrafında bulunan her bir kişi, Silivri’mizin mozaiğinin bir parçasıdır. Biz biliyoruz ki farklılıklarımız bizi bölmez, aksine bizi daha güçlü kılar."

Başkan Balcıoğlu, Ramazan ayının paylaşmanın, birlik olmanın, kardeşliğin ve dayanışmanın ayı olduğunu belirterek, "Bizler de bu anlayışla, Silivri’mizin dört bir yanında iftar sofralarımızı kuruyor, Ramazan’ın bereketini ve huzurunu hemşehrilerimizle paylaşıyoruz. Çünkü biz paylaşınca çoğalan, birlikte olunca güçlenen bir şehiriz" dedi.

Başkan Balcıoğlu, sivil toplum kuruluşları, yöre dernekleri ve ilçe protokolüyle aynı sofrada buluşmalarının Silivri’nin dayanışma ruhunun en büyük göstergesi olduğunu vurguladı. Silivri’nin geleceğini hep birlikte inşa ettiklerini ifade eden Başkan Balcıoğlu, "Bu şehirde alınan her kararın, yapılan her işin ortak akıl ve iş birliği ile olması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle sivil toplum kuruluşlarımızın, yöre derneklerimizin katkıları bizim için çok kıymetli" dedi.

Silivri’yi birlikte yönetip birlikte karar alıp, birlikte ürettiklerini belirten Başkan Balcıoğlu, "Çünkü bu şehirde herkesin sesi duyulsun, herkes kendini ait hissetsin istiyoruz. Ben Silivri’nin belediye başkanı olarak değil, bu kentin bir evladı olarak şunu açıkça söylüyorum: Kimseyi geride bırakmayacağız, kimseyi yalnız hissettirmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Başkan Balcıoğlu, iftar programına katılanlara aynı sofrada bir araya geldikleri için teşekkür ederek, "Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları, yaptığımız duaları kabul eylesin" dedi.