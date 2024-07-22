Silivri Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Yeni Yuvalar
Silivri Belediyesi, Tetra Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş tarafından bağışlanan ahşap ambalaj malzemelerini sokak hayvanları için kulübeye dönüştürdü. Belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü, gelen talepler doğrultusunda belirlenen uygun alanlara bu kulübeleri yerleştirerek sokak hayvanlarına yeni yuvalar sağladı
Belediye yetkilileri, geri dönüşüm amacıyla kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin çevreye duyarlılık göstererek değerlendirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Proje kapsamında, sokak hayvanlarının barınma ihtiyaçlarının karşılanması ve onların daha iyi yaşam koşullarına kavuşması hedeflendi.
Silivri Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmak amacıyla benzer projelere devam edeceklerini belirterek, Tetra Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş'ye değerli katkılarından dolayı teşekkür etti.