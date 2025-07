Silivri Belediyesi'nden sokak kedileri için yeni ve güvenli kedi evleri

TAKİP ET

Silivri Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmeye yönelik projelerine bir yenisini daha ekledi. Şüheda Camii karşısındaki Kiptaş 2 bölgesine yerleştirilen yeni nesil kedi evleriyle, güvenli barınma imkânı sağlandı.

Silivri Belediyesi, sokak hayvanlarının hem sağlıklı hem de güvenli şartlarda yaşayabilmesi için ilçede çeşitli alanlara kedi evleri yerleştiriyor. Bu kapsamda Şüheda Camii karşısındaki Kiptaş 2 bölgesine özel olarak tasarlanan yeni kedi evleri monte edildi. Proje sayesinde kış mevsiminin zorlayıcı şartlardan korunmaları sağlanan sokak kedileri için kalıcı bir çözüm üretildi. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sokak hayvanlarının korunması ve barınmasına yönelik yürütülen çalışma, çevre düzeni ve vatandaş huzuru gözetilerek hayata geçirildi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, bölgede yaptığı incelemenin ardından konuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Başkan Balcıoğlu, hem hayvanların hem de insanların yaşam alanlarını dengeli bir biçimde gözeten uygulamalara önem verdiklerini ifade ederek,

"Silivri’de yaşayan her can bizim için kıymetli. Sokak hayvanlarımızın korunması, beslenmesi ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması konusunda üzerimize düşeni yapıyoruz. Yeni kedi evlerimizle birlikte can dostlarımız için daha güvenli ve konforlu yaşam alanları oluşturuyoruz. Aynı zamanda vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini sağlayacak şekilde planlı ve dengeli adımlar atıyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Balcıoğlu ayrıca, sokak hayvanlarına yönelik yürüttükleri çalışmaların yasal sorumluluğun ötesinde vicdani bir yaklaşım taşıdığını belirterek,

"5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince, sokak hayvanlarının yaşam haklarını korumakla yükümlüyüz. Ancak biz bu görevi sadece bir yasal zorunluluk olarak değil, aynı zamanda insani bir sorumluluk olarak görüyoruz. Barınma, beslenme ve tedavi ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda çevre düzenini ve insan sağlığını da gözeterek çok yönlü çözümler üretiyoruz" ifadelerini kullandı.