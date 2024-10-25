Silivri Belediyesi'nden Tarımda Yenilikçi Eğitim Projesinin Kapanış Lansmanı
Silivri Belediyesi'nin Avrupa Birliği destekli 'An Innovative VET Perspective on Agriculture for Climate Change Adaptation' projesi, Başkan Bora Balcıoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen kapanış lansmanıyla sona erdi. Proje, tarımda iklim değişikliği adaptasyonuna yönelik yenilikçi bir eğitim anlayışı sundu.
Silivri Belediyesi’nin Avrupa Birliği Erasmus Programı kapsamında yürüttüğü “An Innovative VET Perspective on Agriculture for Climate Change Adaptation” projesinin kapanış lansmanı, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun katılımıyla Silivri’de düzenlendi. Namık Kemal Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Avusturya BOKU Üniversitesi ile Çekya ve Polonya’dan ortaklarla birlikte yürütülen projede, tarım sektöründe iklim değişikliği adaptasyonuna yönelik yenilikçi bir mesleki eğitim yaklaşımı geliştirildi.
Lansmanda, proje süresince elde edilen bulgular katılımcılarla paylaşılırken, tarımsal eğitimin kalitesini artırmaya yönelik uluslararası işbirliklerinin önemi vurgulandı. Başkan Balcıoğlu, “Tarımda yenilikçi eğitim yöntemleriyle iklim değişikliğine karşı bilinçli bir adaptasyon sağlanmasını hedefledik” açıklamasında bulundu.