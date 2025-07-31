Silivri Belediyesi'nden tarlalarda yangın önlemi

İstanbul Valiliği’nin yangın riskine karşı aldığı karar doğrultusunda, Silivri Belediyesi’ne ait tarlaların sınırları potingen sürümüyle güvenli hale getiriliyor.

İstanbul Valiliği tarafından alınan karar uyarınca, hasat sonrası tarlalarda kalan anızların neden olduğu yangınların önlenmesi amacıyla Silivri Belediyesi, belediyeye ait arazilerde sürüm çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında tarlaların etrafı en az 10 metre genişliğinde potingen ile sürülerek yangın riskinin azaltılması hedefleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, özellikle ormanlık alanlara sınır olan arazilerde hassasiyetle yürütülen çalışmalar sayesinde, muhtemel yangınların çevreye sıçramasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Açıklamada, "Valilik kararına istinaden yangınları önlemek amacıyla belediyemize ait arazilerin sınırlarını sürmeye devam ediyoruz. Özellikle ormana yakın olan arazilerin sürümü büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle hareket etmesini rica ediyoruz" ifadelerine yer verildi.