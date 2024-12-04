Silivri Belediyesi'nden tekerlekli sandalye ve havalı yatak dağıtımı

Silivri Belediyesi, sosyal yardım çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik önemli bir destek faaliyeti gerçekleştirdi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla, 15 tekerlekli sandalye ve 5 havalı yatak ihtiyaç sahiplerinin adreslerine teslim edildi.

Belediye yetkilileri, bu yardımların hareket kabiliyeti sınırlı bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı ve yatak yarası gibi sağlık sorunlarının önüne geçmeyi hedeflediğini belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamada, “Her zaman yanınızdayız” mesajı verilerek, benzer destek çalışmalarının devam edeceği vurgulandı. Silivri Belediyesi, bu tür yardımlarla sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.

Sosyal yardım faaliyetlerinden yararlanmak isteyen veya destek vermek isteyen vatandaşlar, Silivri Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilir.