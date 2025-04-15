Silivri Belediyesi'nden Ücretsiz Sünnet Hizmeti: Başvurular Başladı!
Silivri Belediyesi, 2025 yılında ilçede ikamet eden ve 2019 yılı Haziran ayı öncesinde doğan (6 yaş üstü) çocuklar için ücretsiz sünnet hizmeti sağlayacak.
Mimarsinan Mahallesi Muhtarı Ertan Civaş, başvuruların Mayıs ayı sonuna kadar muhtarlıklara yapılması gerektiğini duyurdu.
Silivri Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği ücretsiz sünnet kampanyası için kayıt dönemi başladı. Bu hizmetten 2019 yılı Haziran ayından önce doğmuş tüm çocuklar (6 yaş üstü) yararlanabilecek.
Konuyla ilgili olarak Mimarsinan Mahallesi Muhtarı Ertan Civaş, "Vatandaşlarımızın yoğun talepte bulunduğu sünnet programına kayıtlar muhtarlığımızda yapılmaktadır. Mahalle sakinlerimizin 31 Mayıs 2025 tarihine kadar başvurmalarını önemle rica ediyoruz," şeklinde konuştu.
Başvuru süreciyle ilgili detaylı bilgiler, mahalle muhtarlıklarından temin edilebilir.