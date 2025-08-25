Silivri Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine 12 Bin TL Eğitim Bursu

Silivri Belediyesi, üniversite hayatına yeni adım atan gençlere destek olmak amacıyla bu yıl 12 bin TL eğitim bursu sağlayacağını duyurdu.

Silivri Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine 12 Bin TL Eğitim Bursu
Gençlerin eğitim yolculuklarında karşılaştıkları zorlukların farkında olduklarını vurgulayan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, sosyal belediyecilik anlayışının gereği olarak öğrencilerin yanında olmayı görev bildiklerini ifade etti.

Başvurular Online Alınacak

Burs başvuruları online olarak yapılabilecek. Başvuru yapmak ve ayrıntılı bilgi almak isteyen öğrenciler sosyalyardim.silivri.bel.tr/burs adresinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Silivri Belediyesi’nin sunduğu bu destekle birlikte, ilçedeki öğrencilerin eğitim hayatlarına daha güçlü bir başlangıç yapmaları hedefleniyor.