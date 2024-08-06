Silivri Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine Burs Desteği

Silivri Belediyesi, üniversite öğrencilerine burs desteği sağlamak amacıyla başvuruları almaya başladı. Silivri Belediyesi tarafından devlet üniversitelerinde örgün öğretim gören ve belirli kriterleri karşılayan öğrencilere her ay 1000 TL burs verilecek.

Silivri Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, burs başvurusu yapmak isteyenlerin aşağıda belirtilen şartları karşılaması gerekiyor. Şartları sağlamayanlarınsa değerlendirilmeye alınmayacağı bildirildi.

Başvuru için şartlar şöyle;

1. Ailenin Silivri’de ikamet ediyor olması.

2. Devlet üniversitelerinin örgün öğretim programlarında öğrenim görüyor olmak (özel üniversiteler dahil değildir).

3. Not ortalamasının 3,0 ve üzeri olması.

4. 25 yaş altında olmak.

5. Son başvuru tarihi: 31 Ağustos 2024. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Gerekli Evraklar;

• Başvuru Formu

• Nüfus Kâğıdı fotokopisi

• Öğrenci belgesi

• Transkript (Üniversiteye yeni kayıt yaptıranlar, mezun oldukları bir önceki okulun mezuniyet belgesini sunmalıdır)

• Ailenin ikametgah belgesi (Velinin)

• Ailenin gelirine dair belgeler (Hanede bulunan 18 yaş üstü bireyler için SGK Hizmet Dökümü, emekli bireyler için Emekli Durum Yazısı)

• Banka hesap cüzdanı (defteri), bankadan alınmalıdır

Başvuru Yeri: Silivri Belediyesi Birlikte Dayanışma Marketi

Yeni Mahalle, Varnalı Caddesi No:28, Silivri / İstanbul

İletişim: 444 20 47 (Dahili 1421-1422-1423)

Başvurular en geç 31 Ağustos 2024 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Başvuru süreciyle ilgili detaylı bilgi almak ve başvuruları gerçekleştirmek için belirtilen iletişim bilgileri kullanılabilecektir.