Silivri Belediyesi'nden Üniversitelilere Tam Destek

Silivri Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde üniversite öğrencilerine yönelik 12.000 TL’lik eğitim bursu desteği sağlıyor. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun öncülüğünde hayata geçirilen burs programı, yükseköğrenim yolculuğunda gençlere destek olmayı hedefliyor.

Online başvuru ve detaylı bilgi için:

sosyalyardim.silivri.bel.tr/burs

Başvuru Yeri:

Yeni Mahalle, Varnalı Caddesi No: 28 Silivri / İstanbul

444 20 47

Silivri Belediyesi tarafından yürütülen bu destek programıyla, üniversiteye yeni adım atan öğrencilerin maddi yükü hafifletilerek, eğitim süreçlerinde daha güçlü ilerlemeleri amaçlanıyor. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, “Gençlerimizin yanında olmak sadece bir görev değil, aynı zamanda gurur duyduğumuz bir sorumluluktur,” ifadelerini kullandı.

Başvurular online sistem üzerinden alınırken, tüm detaylara Silivri Belediyesi Sosyal Yardım internet adresinden ulaşılabiliyor.

