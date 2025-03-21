Silivri Belediyesi'nden Uyuşturucuyla Mücadelede Kararlı Adım: Metruk Yapılar Yıkılıyor

Silivri Belediyesi, toplum sağlığını tehdit eden uyuşturucu ile mücadele kapsamında önemli bir adım attı. İlçe genelinde tespit edilen metruk yapılar, Zabıta Müdürlüğü ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla yıkılıyor.



Özellikle gençleri tehdit eden madde bağımlılığına karşı yürütülen bu kararlı mücadeleyle, hem halkın can güvenliği sağlanıyor hem de Silivri’nin yaşam kalitesi artırılıyor. Belediyeden yapılan açıklamada, "Güvenli ve yaşanabilir bir Silivri için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" mesajı paylaşıldı.



Belediye ekipleri, vatandaşların ihbarlarını da dikkate alarak ilçedeki riskli yapıların tespitine ve yıkımına öncelik veriyor.