Silivri Belediyesi'nden Vatandaşlara Dolandırıcılık Uyarısı

Son günlerde, Silivri Belediyesi adı kullanılarak vatandaşlardan kişisel bilgilerinin talep edildiği dolandırıcılık girişimlerinin yaşandığı bildirildi. Silivri Belediyesi, bu tür durumlara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Belediye yetkilileri, kurumla iletişim için yalnızca 444 20 47 numaralı çağrı merkezinin kullanılmakta olduğunu belirterek, şüpheli aramalara itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti. Vatandaşlardan, kişisel bilgilerini kesinlikle paylaşmamaları istendi.

Herhangi bir şüpheli durumda, doğrudan Silivri Belediyesi ile iletişime geçilmesi gerektiği vurgulandı. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, vatandaşların güvenliği için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirterek, kamuoyuna saygıyla duyuruda bulundu.

İlgili birimlerden bilgi almak için: 444 20 47