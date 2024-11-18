Silivri Belediyesi'nden Vatandaşlara Ücretsiz Hasta Nakil Hizmeti

Silivri Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla ilçede ikamet eden vatandaşlara ücretsiz “Hasta Nakil” hizmeti sunuyor. Bu hizmet, ulaşımda zorluk yaşayan vatandaşların hastane randevularına güvenli ve düzenli bir şekilde ulaşmalarını sağlıyor.

“Hasta Nakil” hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, 444 20 47 numaralı telefonun 1553 dahili hattını arayarak veya bizzat Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvurarak randevu oluşturabiliyor. Randevular, belediyenin Araç Koordinasyon Bölümü tarafından organize edilerek belirlenen günlerde düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Mesai saatleri içerisinde hafta içi 5 gün boyunca İstanbul’daki hastanelere, salı günleri Edirne’ye, perşembe günleri ise Tekirdağ’daki hastanelere hasta nakil hizmeti sağlanıyor. Hizmet, sağlık sorunları nedeniyle şehirler arası ulaşımda zorluk yaşayan vatandaşlara güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sunuyor.

Silivri Belediyesi yetkilileri, hasta nakil hizmetinin sağlık hizmetlerine erişimde sıkıntı yaşayan vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağladığını belirterek, bu hizmetten daha fazla kişinin faydalanabilmesi için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.