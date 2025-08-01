Silivri Belediyesi'nden yangınlara karşı önlem: Ot biçme ve temizlik çalışmaları yapıldı

Silivri Belediyesi, yangın riskine karşı aldığı önlemler kapsamında ilçe genelinde cadde, sokak ve boş arazilerde ot biçme çalışmalarını sürdürüyor.

Silivri Belediyesi, cadde ve sokaklardan boş arazilere kadar geniş bir alanda ot biçme ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediyeye bağlı ekipler, iş makineleri, tamburlu traktör ve motorlu tırpanlarla yürüttükleri çalışmalarla hem çevre temizliğini hem de vatandaşların güvenliğini sağlıyor.

Belediye ekipleri, son olarak Değirmenköy Namık Kemal Caddesi, Yolçatı Mahallesi Kozalak Sokak, Değirmenköy Kuşak Sokak ve Silivri sahil yürüyüş yolunda sert zemin tırpanla ot biçme çalışmalarını gerçekleştirdi. Bu çalışmalar, kaldırımlar ve bordür kenarlarındaki kötü görüntülerin ortadan kaldırılmasına ve estetik bir çevre düzeni oluşturulmasına katkı sağladı.

Evlere yakın bölgelerde yürütülen çalışmalarla vatandaşların güvenliği sağlandı

Öte yandan, yangın riskine karşı alınan önlemler kapsamında Değirmenköy Kozpınar Sokak, Değirmenköy Onurlu Sokak, Gümüşyaka Mahallesi Evvel Sokak ve Karabulut Sokak’ta traktörle ot biçme işlemleri yapıldı. Belediyeden yapılan açıklamada, özellikle evlere yakın bölgelerde yürütülen bu çalışmalarla hem vatandaşların güvenliğinin sağlandığı hem de yangın riskinin en aza indirildiği belirtildi. Belediye yetkilileri ayrıca, parklar, yeşil alanlar, refüjler, kamu kurumlarının bahçeleri ve sivil toplum kuruluşlarının kullanımındaki alanlarda da çim biçme ve düzenleme çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.