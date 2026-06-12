Silivri Belediyesi'ne Operasyon: 17 Gözaltı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Silivri Belediyesi’ndeki bazı iş ve işlemlere yönelik usulsüzlük iddiaları üzerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Soruşturmada; belediyeye personel alımı, işletme devri ve kiralanması, imar, ruhsat, mühürleme, kaçak yapı, malvarlığı edinimi ve belediye taşınmaz satışı süreçlerinde usulsüzlükler bulunduğu öne sürüldü.

21,5 Milyon TL Kamu Zararı İddiası

Bilirkişi tespitine göre, belediyeye ait tescil harici/park alanı niteliğindeki bir taşınmazın düşük bedelle satılması sonucu 21 milyon 522 bin 717 TL 40 kuruş kamu zararı oluştuğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında; suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma, rüşvet alma-verme, irtikâp, nüfuz ticareti, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, imar kirliliğine neden olma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden işlem başlatıldı.

Başkan Balcıoğlu da Şüpheliler Arasında

Başsavcılık açıklamasında, belediye başkanı Bora Balcıoğlu’nun örgütün kurucusu ve yöneticisi konumunda bulunduğunun değerlendirildiği, diğer şüphelilerle birlikte belediye iş ve işlemleri üzerinde nüfuz kullanarak haksız menfaat temin edildiği yönünde kuvvetli şüphe bulunduğu ifade edildi.

Bu kapsamda 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı uygulanırken, arama ve el koyma işlemleri de gerçekleştirildi.

Soruşturmanın, delillerin toplanması, şüpheli ifadelerinin alınması ve suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlığı değerlerinin tespitine yönelik sürdüğü bildirildi.