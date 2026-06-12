SİLİVRİ BELEDİYESİ'NE OPERASYON: BAŞKAN BORA BALCIOĞLU VE 17 KİŞİ GÖZALTINDA

Silivri Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun da aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, sabahın erken saatlerinde düzenlenen operasyonda belediye binası ve bazı adreslerde arama çalışmaları yapıldı. Gözaltına alınanlar arasında belediye bürokratları, belediye meclis üyeleri, müteahhitler ve iş insanlarının bulunduğu öğrenildi.

Operasyon nedeniyle belediye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, çevik kuvvet ekipleri belediye binası giriş ve çıkışlarında görev yaptı. Soruşturmanın kapsamı ve gözaltı gerekçelerine ilişkin resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

