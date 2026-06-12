Silivri Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 17 gözaltı

Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da olduğu 17 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler sağlık kontrolünden geçirildi.

Silivri Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 17 gözaltı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Silivri Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun da olduğu 17 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Silivri Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında belediye başkanı Bora Balcıoğlu’nun da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan, Silivri Belediyesi’nin önünde de polis ekiplerinin önlem aldığı görüldü.

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Şüpheliler adliyeye sevk edilmeden önce Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi.