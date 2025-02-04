Silivri Belediyesi Şubat Meclisi'nde MHP Grubu adına konuşan Sultan Aşkın, belediye yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulunarak, Silivri Belediyesi'nin asli görevlerini yerine getiremediğini ve birçok projeyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) devretmek zorunda kaldığını vurguladı.

Aşkın, “Sayın Başkan, bence Silivri Belediyesi'ni tamamen İBB'ye devredin. Böylece sürekli protokol yapmaktan da kurtulursunuz. Tabii ki İBB ve hükümet eliyle Silivri'ye yatırımlar gelsin, ancak bu yatırımlar belediyenin yapması gereken işleri tamamlamak için değil, yeni projelerle gelsin. Belediye bütçesini aşan viyadük projeleriyle, dere ıslah çalışmalarıyla gelsin; ancak belediyenin yetersizliği nedeniyle değil.” dedi.

SİLİVRİ TARİHİNİN EN KÖTÜ YÖNETİMİ

Aşkın, 31 Mart seçimlerinden bu yana Silivri tarihinin en kötü belediye yönetimiyle karşı karşıya olduklarını belirterek gerekçelerini anlattı.

Spor Adası Projesi: Spor Toto'nun projeye 85 milyon TL katkı sunduğunu, ancak Silivri Belediyesi'nin yalnızca 1 milyon TL ödeme yapabildiğini ve bu nedenle protokolün iptal edilerek projenin bakanlık tarafından tamamlanacağını belirtti.

Gençlik ve Kültür Merkezi: Projesi ve ihalesi bir önceki dönemde yapılan ve temeli atılan binanın kaba inşaatı için geri ödemesinin 154 milyon TL olacağını, belediyenin özel bir bankadan 90 milyon TL kredi çekerek projeyi tamamlamayı planladığını ifade etti. Ancak geri kalan kısmın ne olacağı konusunda belirsizlik olduğunu vurgulayarak, "Meclis gündeminden de anlaşılacağı üzere Sayın Başkan, onu da İBB'ye yaptırmayı planlıyor." dedi.

Ayrıca, Viyadük Peyzaj Çalışmasının, belediyenin peyzaj düzenlemelerini yapamadığı için İBB'ye devredildiğini belirtti. Barış Manço Çocuk Kütüphanesinin uzun süredir tadilat nedeniyle kapalı olduğunu, ancak beklenen onarımın yapılmadığını ve binanın tamamen yıkıldığını dile getirdi.

Yüzme Havuzu ve Gölet Parkın bakımsızlık nedeniyle hizmet dışı kaldığını belirten Aşkın, özellikle Gölet Park'ın beyaz bir örtüyle kaplanarak kötü bir görüntü oluşturduğunu ifade etti.

100 MİLYONLUK DESTEK NEREDE?

Aşkın, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun çiftçilere 100 milyon TL destek verdiklerini söylediğini, ancak bu rakamın nereden geldiğinin açıklanmadığını belirterek, “Biz hesapladık ama 100 milyonu bulamadık. Sayın Başkan, lütfen kalemi elinize alın ve alt alta yazarak bize anlatın.” sözleriyle eleştirilerini sürdürdü.

“VATANDAŞ BİLLBOARDLARDA DEĞİL, SOKAĞINDA HİZMETİ GÖRMEK İSTİYOR”

Aşkın, belediye yönetiminin hizmet yerine reklam yapmayı tercih ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Başkan, sahildeki billboardlarda ‘Dönemimizde 22 ton asfalt döktük' yazıyor. Sayın Başkan, bu asfaltı nereye döktünüz? Vatandaşlardan gelen görüntü ve şikayetlere göre, Silivri'nin birçok noktasında yollar kötü durumda. Biz de ziyaret ettiğimizde bizzat şahit oluyoruz. Şimdi vatandaş tarafından gönderilen bir fotoğrafı size gösteriyorum: Bir sitenin önü adeta gölete dönmüş. Burada yaşayan insanlar, çamur içinde yürümemek için ayakkabılarına poşet bağlayarak sokağa çıkıyor. Üstelik burası uzak bir mahalle değil, Silivri'nin merkezi olan Yeni Mahalle'de. Yani kısacası, vatandaş hizmeti billboardlarda değil, sokağında görmek istiyor. Çünkü ilçede birçok bölgede benzer sıkıntılar yaşanıyor.”