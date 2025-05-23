Silivri Belediyesi, öğrencilere YKS ve LGS sınavlarına prova imkanı sunuyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için geri sayım sürerken, Silivri Belediyesi öğrencilere destek olmak amacıyla ücretsiz deneme sınavları düzenliyor. Silivri Eğitim Akademisi bünyesinde gerçekleştirilecek sınavlarla öğrenciler, sınav öncesi seviyelerini ölçme imkânı bulacak.

Silivri Belediyesi tarafından organize edilen ve Silivri Eğitim Akademisi’nde gerçekleştirilecek olan deneme sınavlarına, 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile mezun adaylar katılabilecek. Program kapsamında farklı seviyelerde üç ayrı deneme sınavı yapılacak. Planlanan sınavlar şu şekilde:

12. Sınıf TYT Deneme Sınavı: 14 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 10.30’da

Mezunlar için AYT Deneme Sınavı: 15 Haziran 2025 Pazar günü saat 13.30’da

8. Sınıf LGS Deneme Sınavı: 12-13 Haziran 2025 tarihlerinde saat 13.30’da

Kayıt Adresi ise;

Silivri Eğitim Akademisi, Yeni Mahalle Varnalı Caddesi No:23 Kat:1 Silivri / İstanbul olarak belirlendi.

İletişim için: 444 20 47 / 0(533) 021 51 65