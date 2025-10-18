Silivri Belediyesi, okullarda denetimleri sıklaştırdı
Silivri Belediyesi, çocukların sağlığını korumak adına çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, okul kantinlerinde sıkı denetimler gerçekleştiriliyor.
Silivri Belediyesi Zabıta ekipleri, okullarda denetimleri sıklaştırdı. Ekipler, hijyen, gıda güvenliği standartları ve mevzuata uygunluk gibi hususlara yönelik düzenli denetim ve kontroller ile öğrencilerin güvenilir gıdaya ulaşmasına destek oluyor. Standartlara uymayan kantinlerde ise yaptırımlar uygulanıyor.