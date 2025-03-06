Silivri Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Yeşil Alanlarda Çalışmalarını Sürdürüyor

Silivri Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki parklar ve yeşil alanlarda bakım, yenileme ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşların daha konforlu ve güvenli bir şekilde vakit geçirebileceği alanlar oluşturmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, oyun alanları, yürüyüş yolları, çim alanlar ve ağaçlandırma bölgelerinde bakım işlemleri gerçekleştiriliyor.

Belediye yetkilileri, Silivri’nin doğal güzelliklerini koruyarak daha yeşil ve yaşanabilir bir kent oluşturmak için çalışmaların devam edeceğini belirtti.