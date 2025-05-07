Silivri Belediyesi Park ve Sosyal Tesislerde Düzenli İlaçlama Çalışması Yürütüyor
Silivri Belediyesi, vatandaşların sıklıkla kullandığı park ve sosyal tesislerde bit, pire, kene ve afit sineğine karşı düzenli ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.
Silivri Belediyesi, halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Park, bahçe ve sosyal yaşam alanlarında yürütülen düzenli ilaçlama çalışmaları kapsamında ilaçlama uygulamaları gerçekleştirildi.
Silivri Belediyesi, ilçedeki tüm park ve sosyal tesislerde çevre sağlığına yönelik ilaçlama faaliyetlerini sürdürüyor. Özellikle yaz aylarında artış gösteren haşerelere karşı yapılan ilaçlama çalışmalarıyla, vatandaşların güvenli ve sağlıklı ortamlarda vakit geçirmesi hedefleniyor. Vatandaşlardan gelen talepler hızlıca değerlendirilerek, ihtiyaç duyulan alanlara en kısa sürede müdahale ediliyor.