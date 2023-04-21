Silivri belediyesi Ramazan'da 115 bin kişilik iftar yemeği verdi

Silivri Belediyesi, Ramazan ayının manevi ruhunu yaşatmak, birlik ve beraberlik duygusunu en üst seviyeye çıkarmak amacıyla ilçede iftar programları düzenledi. Silivri Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca ilçe merkezindeki eski festival alanı, köy ve mahallelerde kurulan gönül sofralarında yaklaşık 81 bin kişi aynı anda iftar yapmanın mutluluğunu yaşadı. Eryap Aşevi de yaklaşık 30 bin kişiye iftarlık sıcak yemek ulaştırdı. Kadınlara özel düzenlenen 4 günlük Bursa Kültür Gezisi kapsamında gerçekleştirilen iftar programlarında ise 4 bin 700 Silivrili kadın oruçlarını aynı sofrada açtı. İftar programlarında ayrıca semazen gösterileri, fasıl etkinlikleri ve ilahi dinletileri de gerçekleştirildi.

YILMAZ: “HEMŞEHRİLERİMİZLE AYNI SOFRADA ORUÇ AÇMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUM”

Ramazan ayı boyunca oruçlarını Silivrililerle birlikte açan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayı boyunca mahallelerimizde ve köylerimizde kurduğumuz gönül sofralarında hemşehrilerimizle birlikte olduk. Hemşehrilerimizle bir arada olmaktan ve aynı sofrada oruç açmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. İftar programlarımıza ilgi gösteren tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Cenab-ı Allah’ın tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız ibadetleri kabul etmesini temenni ediyor; bu vesileyle bir kez daha Türk-İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum.” dedi.