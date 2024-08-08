Silivri Belediyesi Sayalar Mahallesinde Çocuk Etkinliği Düzenledi

Belediye Başkanvekili Mahmut Yıldızaydın ve Sayalar Mahalle Muhtarı Serkan Toyran’ın da katılım gösterdiği etkinlikte, çocuklar için yüz boyama, oyun parkurları ve çeşitli sanatsal atölyeler düzenlendi. Etkinlik boyunca çocukların mutluluğu ve neşesi görülmeye değerdi.

Silivri Belediyesi, bu tür etkinliklerle çocukların sosyalleşmesine katkıda bulunmayı ve ailelerin keyifli vakit geçirmesini sağlamayı hedefliyor. Katılım gösteren tüm aileler ve çocuklar, etkinliğin sonunda Belediye Başkanvekili Mahmut Yıldızaydın ve Mahalle Muhtarı Serkan Toyran’a teşekkürlerini ilettiler.