Silivri Belediyesi 'Sebze Yetiştiriciliği' Kursu Düzenledi

Silivri Belediyesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi işbirliği ile 'Sebze Yetiştiriciliği' kursu düzenlendi. Çoğu kadınlardan oluşan çok sayıda kişinin katıldığı programda, kursiyerlere 'Katılım Belgesi' verilerek atalık tohum hediye edildi.

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  • 02.04.2022 14:59
  • Güncelleme: 02.04.2022 14:59
Silivri Belediyesi 'Sebze Yetiştiriciliği' Kursu Düzenledi
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Silivri Belediyesi, ilçede tarımsal üretimin gelişmesi, doğru ve bilinçli tarım yapılması amacıyla eğitim çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Gümüşyaka’da bulunan Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezinde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi işbirliği ile “Sebze Yetiştiriciliği” kursu düzenlendi. Programa Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Solak, Tarımsal Hizmetler Müdürü Gökhan Bıçak ve çoğu kadın olmak üzere 85 kursiyer katıldı. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Funda Eryılmaz Açıkgöz ve Dr. Funda Özgüven sebze yetiştiriciliği ile ilgili eğitim verdi. Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Solak, başka bir program nedeniyle şehir dışında olan Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın selamlarını ileterek yaptığı konuşmada, Silivri Belediyesi’nin ilçede tarımsal üretimin gelişmesi, üreticilerin bilinçlendirilmesi ve desteklenmesi adına birçok projenin hayata geçirildiğini ifade etti. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü aracılığı ile bu tarz eğitimlerin devam edeceğini ifade eden Solak, proje ortağı Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’ne, öğretim görevlilerine ve eğitime katılan kursiyerlere teşekkür etti. Yapılan sunum ve uygulamalı anlatımların ardından kursiyerlere katılım belgesi ve atalık tohum paketi takdim edildi. Program, günün anısına çekilen fotoğraf ve ikramların ardından sona erdi.

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