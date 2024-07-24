Silivri Belediyesi Selimpaşa Halkının Hizmetinde

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Selimpaşa Mahallesi’nde yürütülen çalışmaları yerinde ziyaret etti. Selimpaşa Mahallesi’nde 6027. Sokakta gerçekleşen yol bakım çalışmasını, İstifkent Bölgesinde elektrik aydınlatma direklerinin yenilenme sürecini, Araptepe bölgesinde başlatılan atıksu hat imalatını ve Kocadere’deki ıslah ve atıksu kollektör hatları yapım çalışmalarını inceleyen Balcıoğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Selimpaşa Mahallesi 6027. Sokakta yürütülen yol bakım çalışmaları yaya ve sürüş güvenliğini artırma amacıyla son hız devam ediyor. Yayaların ve sürücülerin güvenliğini, konforunu önemsediğini dile getiren Balcıoğlu, eş zamanlı olarak Selimpaşa Mahallesi’nde İstifket bölgesinde vatandaşların sık sık arıza taleplerinde bulunduğu alanda BEDAŞ ekipleri ve Silivri Belediyesi ortaklığıyla ekonomik ömrünü tamamlayan elektirik aydınlatma direklerini yenileme çalışmalarını da yerinde takip etti. Çalışmaları kontrol eden Balcıoğlu, vatandaşlarla sohbet edip önerileri dinledi.

Selimpaşa Mahallesi’nde yürütülen bir diğer çalışma olan Araptepe atıksu hat imalatları da son hızıyla devam ediyor. Araptepe’de İSKİ ekipleri tarafından başlatılan 5 kilometre uzunluğundaki atıksu hat imalatlarını inceleyen Başkan Balcıoğlu, “Çalışmaların akabinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile içme suyu hatlarını, zararlı asbestli boruları ve yol yenilemeleri yaparak bu bölgede yaşayan hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız.

Koordineli ve yenilikçi çözümler ile el ele Silivri’ye hizmete devam ediyoruz” dedi.

İSKİ Atıksu Kanalizasyon Daire Başkanlığı tarafından Selimpaşa Mahallesi’ndeki Kocadere’de yürütülen ıslah ve atıksu kollektör hatları yapım çalışmalarının kontrolünün ardından konuşan Balcıoğlu, “Yürütülen çalışmaları yerinde inceledik, kontrol ettik. Vatandaşlardan önerileri dinledik, not aldık. Selimpaşa’mızda yağışlar dolayısıyla yaşanabilecek mağduriyetleri ortadan kaldıracak çalışmalardan dolayı İstanbul Belediye Başkanımız Sn. Ekrem İmamoğlu’na halkımız adına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.