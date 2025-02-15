Silivri Belediyesi Sevgililer Gününde Sıcak Çikolata İkram Etti
Silivri Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Gününde Silivri Sahili'nde vatandaşlara sıcak çikolata ikramında bulundu.
Silivri Belediyesi, Silivri Sahili Atatürk Meydanı’nda vatandaşlara sıcak çikolata ikramı gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında, sahilde belediyenin mahalle evlerinde eğitim gören kursiyerlerin el emeğiyle hazırladığı eserler de sergilendi. Vatandaşlar, sergiyi gezerek kursiyerlerin çalışmalarını yakından inceleme fırsatı buldu.
Ayrıca, etkinliğe katılan çiftler ve aileler, sahilde kurulan özel kar küresi içinde fotoğraf çektirerek bu anlamlı günü ölümsüzleştirdi.