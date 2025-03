Silivri Belediyesi Seymen Mahallesinde İftar Programı Düzenledi

Silivri Belediyesi, Seymen Mahallesi’nde iftar programı düzenledi. İftara, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

İftar programında konuşan Başkan Balcıoğlu, Seymen mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. İlk iftarı vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerin aileleri ve kahraman gazilerle birlikte gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Balcıoğlu, Ramazan boyunca 35 mahallede düzenleyecekleri iftar programlarının ilkini, Seymen’de düzenlediklerini açıkladı.

Başkan Balcıoğlu, Ramazan ayının sadece oruç tutmak değil, aynı zamanda paylaşmak, yardımlaşmak ve dayanışma içinde olduğunu belirterek, “İşte biz de bu anlayışla Silivri’mizin dört bir yanında iftar sofraları kurarak, Ramazan’ın bereketini tüm hemşehrilerimizle paylaşmayı amaçlıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki Silivri birlikte güzel!” dedi.

Silivri’de birlik ve beraberlik içinde olmanın en büyük güçleri olduğunu vurgulayan Başkan Balcıoğlu, “Hep söylüyorum, Silivri birlikte güzel! Farklı mahallelerden, farklı kültürlerden, farklı geçmişlerden gelebiliriz. Ama bizi bir arada tutan, bizi biz yapan en büyük güç, bu topraklara duyduğumuz sevgi ve birbirimize olan bağlılığımızdır. Biz, farklılıklarımızı zenginlik olarak gören bir anlayışa sahibiz. İşte bugün burada, bu anlayışın en güzel örneğini veriyoruz” şeklinde konuştu.

“İşte biz bugün burada, gönül soframızda bir araya geldik”

Başkan Balcıoğlu, bu sofraların sadece yemek yemek, oruç açmak için değil, gönülleri birleştirmek, dostlukları pekiştirmek için kurulduğunu belirterek, “İşte biz bugün burada, gönül soframızda bir araya geldik” dedi.

Belediyecilik anlayışının temelinde insan olduğunu ifade eden Başkan Balcıoğlu, “İşte o yüzden Ramazan ayının bu ruhunu, dayanışmayı, paylaşmayı, kardeşliği sadece bugün değil, her zaman yaşatacağız. Silivri’mizin her mahallesinde, her sokağında, her vatandaşımızın yanında olacağız” şeklinde konuştu.

İftar programında emeği olan herkese teşekkür eden Başkan Balcıoğlu, “Bu sofrada emek veren, destek veren, katkı sunan herkese yürekten şükranlarımı sunuyorum.

Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” dedi.

Seymen Mahalle Muhtarı Bahattin Genca, düzenlenen iftar programı için Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu’na teşekkürlerini iletti. Programda bulunan herkese sağlıklı ve bereketli bir Ramazan geçirmelerini dileyen Muhtar Genca, başta Başkan Balcıoğlu olmak üzere tüm belediye yetkililerine emekleri için teşekkür etti.