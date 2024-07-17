Silivri Belediyesi Sıfır Atık Projesi Kapsamında Araç Filosunu Yeniledi ve Kapasitesini Artırdı

Vatandaşların atıklarının geri dönüşümü konusunda bilinçlendirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla, Sıfır Atık ve İklim Değişiklik Müdürlüğü devreye giriyor. Atıklarını geri dönüşüm sürecine dahil etmek isteyen vatandaşlar, 444 20 47 numaralı telefondan müdürlükle iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirler.

Silivri Belediyesi, geri dönüşüm atıklarının evlerde ve iş yerlerinde kaynağında ayrıştırılmasının önemine dikkat çekiyor. Bu sayede, geri dönüşüm süreçleri daha verimli hale gelirken, çevreye duyarlı bir yaşam tarzının benimsenmesi de sağlanacak.

Belediye yetkilileri, yeni araç filosu ile birlikte geri dönüşüm faaliyetlerinin hız kazanacağını ve ilçede çevre bilincinin artacağını belirtti. Tüm vatandaşların bu projeye destek vermesi ve atıklarını doğru şekilde ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırması, çevrenin korunması adına büyük önem taşıyor.

Silivri Belediyesi, gelecekte de çevre dostu projelerle sürdürülebilir bir çevre için çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.