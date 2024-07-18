Silivri Belediyesi, Sıfır Atık Projesi Kapsamında Geri Dönüşüm Araç Filosunu Yeniledi

Yenilenen filo, artırılmış kapasitelerle donatılmış olup, atık toplama sürecini hızlandırarak vatandaşlara ve işletmelere yönelik etkili geri dönüşüm hizmetleri sunmayı amaçlıyor. Vatandaşlar, evlerinde ve iş yerlerinde geri dönüştürülebilir atıkları kaynağında ayırarak projeye aktif olarak katılmaya teşvik ediliyor.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Sıfır atık hedeflerimize ulaşma yolunda attığımız bu önemli adımı duyurmaktan gurur duyuyoruz," dedi. "Sıfır Atık Projesi'ne olan taahhüdümüzü yenileyerek, toplumumuzun sürdürülebilirlik ve sorumluluk bilincini güçlendirmeyi amaçlıyoruz."

Geri dönüşüm çabalarına nasıl katılabileceğiniz veya toplama için nasıl randevu alabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi için, vatandaşlar Sıfır Atık ve İklim Değişiklik Müdürlüğü'nü 444 20 47 numaralı telefon üzerinden iletişime geçebilirler.