Silivri belediyesi sınav ücretlerini bu yıl da ödeyecek

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın eğitime destek projeleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Silivri Belediyesi, 2022 yılında olduğu gibi 2023 yılında da öğrencileri üniversite sınavlarında desteklemeye devam ediyor. Silivri’de ikamet eden ve 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (TYT-AYT-YDT en fazla iki sınav için) ve 2 Nisan 2023’de yapılacak Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına girecek öğrencilerin sınav başvuru ücretleri, Silivri Belediyesi tarafından karşılanacak. BizdenSize Sosyal Market aracılığıyla verilecek olan destekten lise ve dengi okulların son sınıfında okuyan, 25 yaşını geçmemiş, herhangi bir yükseköğretim kurumunda kaydı bulunmayan ve herhangi bir işte çalışmayan bütün öğrenciler faydalanabilecek. Destekten faydalanmak isteyen öğrencilerin sınav ücretlerini yatırdıktan sonra ÖSYM Başvuru Belgeleri ile birlikte BizdenSize Sosyal Market’e müracaat etmeleri yeterli olacak.

Başvuru Adresi:

Silivri Belediyesi BizdenSize Sosyal Market

Alibey Mahallesi, Hasan Tüfekçioğlu Sokak, No:11/A Silivri/İstanbul

Detaylı Bilgi İçin:

0212 444 20 47 / Dahili: 1421-1422-1423

