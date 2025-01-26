Silivri Belediyesi, Sınav Ücretlerini Karşılıyor, Geleceğe Umut Oluyor

Silivri Belediyesi, Başkan Bora Balcıoğlu öncülüğünde eğitime verdiği desteği sürdürüyor. Silivri Belediyesi, 2025 yılında gerçekleştirilecek TYT, AYT, YDT ve MSÜ sınavlarına girecek öğrencilerin başvuru ücretlerini karşılayacağını duyurdu.

Silivri Belediyesi’nin eğitime yönelik destekleri sınav ücretlerinin karşılanmasıyla sınırlı kalmıyor. Gençlerin akademik başarılarını artırmak ve eğitim hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz kurslar düzenlenirken, yaklaşık 700 üniversite öğrencisine de burs desteği sağlanıyor.

Öğrenciler, ödemelerini yaptıktan sonra ÖSYM Başvuru Belgeleri ile Yeni Mahalle Varnalı Caddesi No:28 Silivri/İstanbul adresindeki Silivri Birlikte Dayanışma Marketi’ne başvuru yapabilecek. Detaylı bilgi almak isteyenler, 444 20 47 numaralı telefonu arayabilir veya www.silivri.bel.tr adresini ziyaret edebilir.

Başkan Balcıoğlu ise eğitime verilen desteklerin süreceğini belirtirken, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin yanındayız. Üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerimizin ve ailelerinin üzerindeki maddi yükü azaltmak için bu adımı attık. Eğitime yapılan yatırım, aslında geleceğimize yapılan yatırımdır. Silivri Belediyesi olarak, çocuklarımızın daha aydınlık bir geleceğe ulaşmaları için üzerimize düşen her görevi yapmaya hazırız" ifadelerine yer verdi.