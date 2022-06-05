Silivri Belediyesi sınava giren öğrencilere ikramda bulundu

LGS sınavı öncesi öğrencilerin ve velilerin sınav heyecanına ortak olan Silivri Belediyesi, ilçe genelinde sınava girilecek okulların önünde mobil ikram araçları ile yiyecek ve içecek ikramında bulundu. Sınav süresi boyunca hız kesmeden okulları gezerek sınava giren öğrencilere ve onları bekleyen ailelerine moral noktası olan mobil ikram araçlarının yanı sıra zabıta ekipleri de ikramları dağıtarak vatandaşların yanında oldu.