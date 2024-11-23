Silivri Belediyesi Spor Kulübü Yüzme Yarışmalarında Gururlandırdı!

Silivri Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, 7-8 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Yüzme Yarışmalarında önemli dereceler elde etti. Sporcular hem bireysel hem de takım yarışmalarında üstün performans sergileyerek Silivri'yi gururlandırdı. 7 yaş erkekler kategorisinde Rüzgar Karadağ, İstanbul İl ikincisi olurken, 7 yaş kızlar kategorisinde Zeynep Arat, İstanbul İl üçüncülüğünü kazandı.

Takım yarışlarında ise 7 yaş 4x50 serbest bayrak yarışında Zeynep Arat, Ada İpek Akarsu, Elis Üsten ve Tuana Şevval Savcı’dan oluşan takım İstanbul İl birincisi oldu. Ayrıca, 7 yaş 4x50 mix serbest bayrak yarışında Rüzgar Karadağ, Zeynep Arat, Erdem Karatepe ve Ada İpek Akarsu’dan oluşan takım İstanbul İl birinciliğini elde etti.