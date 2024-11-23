Silivri Belediyesi Spor Kulübü Yüzme Yarışmalarında Gururlandırdı!

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 19-20 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenen 7-8 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Yüzme Yarışmalarında, Silivri Belediyesi Spor Kulübü sporcuları önemli dereceler elde ettiler.

Silivri Belediyesi Spor Kulübü Yüzme Yarışmalarında Gururlandırdı!
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Silivri Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, 7-8 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Yüzme Yarışmalarında önemli dereceler elde etti. Sporcular hem bireysel hem de takım yarışmalarında üstün performans sergileyerek Silivri'yi gururlandırdı. 7 yaş erkekler kategorisinde Rüzgar Karadağ, İstanbul İl ikincisi olurken, 7 yaş kızlar kategorisinde Zeynep Arat, İstanbul İl üçüncülüğünü kazandı.
Takım yarışlarında ise 7 yaş 4x50 serbest bayrak yarışında Zeynep Arat, Ada İpek Akarsu, Elis Üsten ve Tuana Şevval Savcı’dan oluşan takım İstanbul İl birincisi oldu. Ayrıca, 7 yaş 4x50 mix serbest bayrak yarışında Rüzgar Karadağ, Zeynep Arat, Erdem Karatepe ve Ada İpek Akarsu’dan oluşan takım İstanbul İl birinciliğini elde etti.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb