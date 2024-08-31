Silivri Belediyesi Tarafından Yaz Spor Okulu Kapanış Töreni Gerçekleştirildi

Silivri Belediyesi’nin Silivri gençlerinin yaz tatilini sağlıklı ve verimli geçirmesi adına düzenlediği Yaz Spor Okulu’nun kapanış töreni gerçekleşti. Törene Başkan Balcıoğlu’nun yanı sıra, Silivri Kulüpler Birliği Başkanı Ali Tonta, Silivrispor Kulüp Başkanı Nuri Çolakoğlu, Meclis Üyeleri de katılım sağladı. Yaz Spor Okulu'na katılan öğrenciler, sporla geçirdikleri verimli dönemin ardından sertifikalarını aldı. Başkan Balcıoğlu, öğrencileri ve ailelerini tebrik ederek, yaz boyunca gösterdikleri özveri ve başarılardan dolayı teşekkürlerini iletti.

Başkan Balcıoğlu törende yaptığı konuşmada, Silivri’li gençlerin sporla iç içe olması adına atılan bu adımın devamının geleceğini söyledi. Silivri’de genç sporcular yetiştirmeyi amaçladıklarının altını çizen Başkan Balcıoğlu, “Yaz Spor Okulları'mızın kapanış töreninde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu yaz, çocuklarımızın sporla tanışmasını ve enerjilerini sağlıklı bir şekilde harcamalarını sağlamak için büyük bir çaba harcadık. Silivri’mizde genç sporcuların yetişmesi, gelecekteki başarıları için çok önemli bir adım” diye konuştu.

Çocukların yaz boyu teknolojiden uzak kalıp farklı spor dallarıyla tanışmış olduğuna değinen Başkan Balcıoğlu, bu yıl Basketbol, Futbol, Voleybol, Yüzme, Cimnastik, Tenis, Özel Sporcular ve Satranç gibi 8 farklı branşta, 6 ayrı tesiste toplam 3867 çocuğa hizmet verildiğini açıkladı.

Başkan Balcıoğlu, Belediye Başkanı olarak sporla ilgili her çalışmayı desteklediğine dikkat çekti. Fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmek için ekibiyle birlikte titizlikle çalıştığını vurgulayan Başkan Balcıoğlu, “Çocuklarımız, kim tutarsa onun elinde kalıyor. Çocuklarımızın elinden doğru kişilerin tutmasıyla, fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetişir. Bu konuda Belediye Başkanı olarak her türlü çalışmayı önemsiyorum. Çünkü çocuklar bizim geleceğimiz; onlara sahip çıkacak, ellerinden tutacağız” dedi.

Farklı spor dallarından arkadaşlar edinip sosyalleşen çocukların hayatları boyunca iletişim becerilerinin kuvvetli olacağını belirten Başkan Balcıoğlu, ailelerin çocukları spora yönlendirmesi gerektiğini söyledi.

Gençlerin spora yönelimi için ekstra çaba sarf edildiğini aktaran Başkan Balcıoğlu, “Öğrencilerimizin bu süreçte göstermiş olduğu gayret ve başarılar gerçekten takdire şayandı. Her birinizi bu özverinizden dolayı tebrik ediyorum. Sporun birleştirici gücünden faydalanarak, arkadaşlıklar kurdunuz ve birlikte keyifli anlar yaşadınız. Sizlerin bu yaz geçirdiği zamanı verimli ve eğlenceli kılmak, bizim için büyük bir onurdu. Silivri’de sporun yaygınlaştırılması ve genç yeteneklerin desteklenmesi, gelecekteki spor başarımızın teminatıdır. Gençlerimizin sporla iç içe olması bizim için büyük önem taşıyor. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor, sürecek” ifadelerine yer verdi.