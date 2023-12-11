Silivri Belediyesi Tarihi ve Kültürel Miraslarına Sahip Çıkıyor

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “Miras değil emanet” vizyonu doğrultusunda ilçedeki tarihi ve kültürel mirasın yeniden gün yüzüne çıkarılmasına yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Silivri Belediyesi ve İstanbul Valiliği iş birliğiyle restitüsyon ve restorasyon çalışmaları kapsamında Fatih Mahallesi Hünkârı Şerif Camii ve sarnıç alanındaki çalışmalar aralıksız sürüyor. Tarihi dokunun yaşatılacağı proje kapsamında; İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından belirlenen Bilim Kurulu üyeleri; Prof. Dr. Şakir Can Binan, Doç. Dr. Hasan Ferudun Özgümüş, Prof. Dr. Ahmet Güleç ve İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdür Yardımcısı Levent Çetin, Fatih Mahallesi Hünkârı Şerif Camii ve sarnıç alanı ziyaret ederek restitüsyon ve restorasyon çalışmalarının yapılacağı alanı yerinde inceledi.

Hünkarı Şerif Camii ve sarnıcın restore edilmesi sonrasında çevre parsellerde dini ve kültürel yapılarla entegre bir kompleks oluşturularak cami ve sarnıç çevresindeki 1.323,46 metrekare alan cazibe merkezine dönüştürülecek.