Silivri Belediyesi Tekstil Kumbaralarını Yenileniyor

Toplamda 150 yeni kumbara, ilçenin çeşitli noktalarına konumlandırılarak vatandaşların kullanımına sunulacak.

Silivri Belediyesi, Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Mevcut tekstil kumbaraların görüntü ve kullanım açısından kötü durumda olması nedeniyle 150 yeni kumbarayla Silivri'ye daha estetik ve işlevsel tekstil kumbaraları kazandırılması hedefleniyor.

Silivri Belediyesi, tekstil kumbaralarının belirli periyotlarla boşaltılacağını ve şu ana kadar 16 kumbaranın ilçeye kazandırıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, belediye ekiplerinin tespitlerine dayanarak kumbaraların doluluk durumuna göre boşaltma sıklığının ayarlanacağı belirtildi. Ayrıca, vatandaşların geri dönüşüm süreçlerine katkı sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla toplamda 150 yeni kumbaranın en kısa sürede Silivri'nin çeşitli noktalarına yerleştirileceği ifade edildi.

