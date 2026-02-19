Silivri Belediyesi 'Temaşamata' isimli tiyatro oyunu düzenliyor
Silivri Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda, 'Temaşamata' isimli tiyatro gösterisi gerçekleşecek.
Silivri Belediyesi, vatandaşların sosyalleşebilmesi için çalışmalarına devam ediyor. 28 Şubat 2026 Cumartesi günü, "Temaşamata” isimli yetişkin tiyatrosu yapılacak. Önder Yılmaz Sahnesi’nde saat 20.30’da gerçekleşecek etkinliğin fiyatı 150 lira olarak belirlendi. Detaylı bilgi için, Kültür Merkezi’ne ulaşılabilecek.