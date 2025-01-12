Silivri Belediyesi Temizlik Çalışmalarını Aralıksız Sürdürüyor

Silivri Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, temizlik çalışmalarına devam ediyor. Belirlenen program kapsamında cadde ve sokaklar düzenli olarak yıkanırken, çöp konteynerleri ise titizlikle temizlenip dezenfekte ediliyor. Vatandaşların sağlığını tehlikeye atacak tüm tehditler ortadan kaldırılırken, günün her saatinde sürdürülen temizlik çalışmalarıyla vatandaşlara daha hijyenik bir yaşam alanı sağlamak amaçlanıyor.