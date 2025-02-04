Silivri Belediyesi Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni gerçekleştirdi

Silivri Belediyesi Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni’ni yoğun katılımla coşkulu bir atmosferde düzenledi. Davul zurna eşliğinde karşılanan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, belediye çalışanlarına yönelik maaş artışlarından sosyal yardımlara, izin düzenlemelerinden ekonomik desteklere kadar bir dizi yenilik duyuruldu.

Silivri Belediyesi’nin 2025-2026 yıllarını kapsayan Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni Yaşar Kemal Sergi Salonunda düzenledi. Törene, Belediye-İş Genel Başkan Yardımcısı Bayram Özkan, Belediye-İş 1 No’lu Şube Başkanı Halil Koçak, Örgütlenme Daire Başkanı İsmail Duman, Belediye-İş 3 No’lu Şube Başkanı Muhammet Ceylan ve Belediye-İş 3 No’lu Şube Başkan Yardımcısı Muhammet Semiz katılım sağladı.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, görüşmeleri yakından takip ettiğini belirterek, "Burada samimiyet, iyi niyet ve karşılıklı anlayış vardı. Temizlik işlerinden, veteriner hizmetlerine kadar farklı birimlerden çalışma arkadaşlarımızın da katıldığı bu görüşmelerde, belediyemizin her kademesinde çalışan herkesin birbirine duyduğu saygı ve dayanışma beni bir kez daha gururlandırdı" dedi.

Emeğin değerini bildiğini vurgulayan Başkan Balcıoğlu, çocukluğundan itibaren çalıştığını ve alın terinin kıymetini çok iyi bildiğini ifade etti. Personellerin, aldıkları ücretin çok daha fazlasını hak ettiklerini belirten Başkan Balcıoğlu, en düşük net maaşın 32 bin 250 TL olduğunu, 3 ayda bir primlerle ve yan haklarla maaşın ortalama 40 ila 43 bin TL’yi bulacağını söyledi.

2 bine yakın belediye personelin olduğunu belirten Başkan Balcıoğlu, "Kim ne derse desin hepsinin iyi niyetinden zerre kuşkum yok. Çünkü ne kadar zor şartlarda çalıştığınızı en iyi ben biliyorum, görüyorum" dedi.

Başkan Balcıoğlu, herkesin ekonomik olarak zor bir süreçten geçtiğine dikkat çekerek, belediyenin en büyük gelir kaynağı olan İller Bankası payının en yüksek oranda, yüzde 40 oranında kesintiye uğradığını, daha önceki dönemlerde bu oranın olmadığını vurguladı.

Başkan Balcıoğlu, buna rağmen yatırımlarını kendi öz kaynaklarıyla gerçekleştirmek için büyük bir mücadele verdiklerini kaydetti.

"Sizlerin refah seviyesini yükseltmek için elimizden geleni yaptık"

Göreve geldiklerinde iyileştirme yaparak yüzde 13 zam verdiklerini belirten Başkan Balcıoğlu, "Temmuz ayında yapılması gereken yüzde 10’luk zammın yetersiz olacağını fark ettik ve bu oranı yüzde 20’ye çıkardık. Bugün geldiğimiz noktada ise hem maaşlara yapılan zamlar hem de yan haklarda gerçekleştirdiğimiz yüzde 100’e varan artışlarla, sizlerin refah seviyesini yükseltmek için elimizden geleni yaptık" şeklinde konuştu.

Bakış açılarında çocuklar, gençler, kadınlar ve dezavantajlı grupların önemli bir yer tuttuğunun altını çizen Başkan Balcıoğlu, "Kanunda 26 gün olan yıllık izin süresini biz 30 gün olarak karara bağladık. Aynı şekilde, eşi doğum yapan ya da evlenen çalışma arkadaşlarımızın izin günlerini artırdık. Kardeşi evlenen, çocuğu evlenen veya çocuğu sünnet olan personelimizin de izin sürelerini artırdık" dedi.

Personellerin sevinçli günlerinde olduğu gibi üzüntülü günlerinde de yanlarında olduklarını dile getiren Başkan Balcıoğlu, "Personelimiz çocuğunu ya da anne babasını, eşini hastaneye götürecekse ücretli izni olmadığını fark ettik ve bunu ilave ettik. Ayrıca, evini taşıyan personel için de ücretli izni karara bağladık. Dünya Engelliler Günü’nde engelli personellerimize ücretli izin ve ilave olarak 910 TL brüt nakdi yardım kararı aldık" şeklinde konuştu.

Başkan Balcıoğlu, önceki sözleşmede ücretli izinlerin 5 gün ve 3 gün gibi belirli sürelerle tanımlandığını, ancak bu tanımın iş günü olarak değiştirildiğini belirtti. Bu değişiklik sayesinde hafta sonu tatiline denk gelen izinlerin, ücretli izin süresinden sayılmayacağını ifade ederek, böylece personelin lehine bir artış sağlamış olduklarını açıkladı.

Başkan Balcıoğlu, kadınları da unutmayarak, "Ben hep söylüyorum bizim anlayışımızda kadınlar 3 adım gerimizde değil tam yanımızda hatta bir adım önümüzde olacak. İşte sözleşmeyi yaparken de arkadaşlara bu talimatı verdim. ‘Kadınlarımıza verdiğimiz kıymeti gösterin’ dedim. Bunun neticesinde belediyemizde, ilk kez 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın personellere ücretli izin ve ilave olarak bin 300 TL nakdi yardım yapacağız" ifadelerine yer verdi.

Çocuğu olan personellere her bir çocuk için aylık 520 TL nakdi yardım yapılacağını açıklayan Başkan Balcıoğlu, çocuğu öğrenim gören personellere yapılan yardımlara yüzde 30 oranında zam yapıldığına dikkat çekti. Başkan Balcıoğlu, çocukları kreş, anaokulu ve açık öğretimde eğitimine devam eden personellere de nakdi yardım yapılacağını dile getirdi.

"1 Mayıs’ta tüm personele 520 TL nakdi yardım yapılacak"

Evlenen personellerin her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Balcıoğlu, evlenme yardımına yüzde 56 oranında zam yaptıklarını, daha önce olmayan bir desteği de karara bağladıklarını belirterek doğum yapan personele 2 bin 600 TL nakdi yardım yapılacağını açıkladı. Ayrıca, yine daha önce olmayan bir desteği karara bağlayarak 1 Mayıs’ta tüm personele 520 TL nakdi yardım yapılacağını müjdeleyen Başkan Balcıoğlu, bayram yardımına yüzde 53 oranında artış sağladıklarını ve yakacak yardımına yüzde 33 zam yaptıklarını ifade etti.

Başkan Balcıoğlu, eğitim teşvik primlerinde yüzde 45’e varan bir artış gerçekleştirdiklerini, kıdem farkı ücretlerine yüzde 33 zam yaptıklarını ve gece çalışan personellere gece çalışma zammı oranını yüzde 15’ten yüzde 20’ye çıkardıklarını belirtti.

İdari izinlerde görev almak zorunda kalan personellere, mesaiye geldikleri gün süresince bir yevmiye ödeyeceklerini dile getiren Başkan Balcıoğlu, Ramazan kumanyasında yüzde 127 oranında bir artış yaptıklarını belirtti. Ayrıca, belediyede haftalık çalışma süresinin 45 saat olduğunu, 2025 yılında kademeli olarak azalıp, 2026 yılında tüm belediyede haftalık çalışma süresini 40 saate indireceklerini açıkladı.

2025 yılı ilk 6 aylık zam oranını yüzde 22,71 olarak sendika ile karara bağladıklarını belirten Başkan Balcıoğlu, göreve geldiklerinden itibaren personele toplamda yüzde 65,42 zam yaptıklarını ifade etti. Göreve geldiklerinde brüt 810 TL olan yevmiye tutarının, imzaladıkları sözleşme ile brüt bin 340 TL’ye çıktığını kaydetti.

Başkan Balcıoğlu, göreve geldiğinde sözleşme şartları bakımından İstanbul’da en kötü şartlara sahip belediye olduklarını, son bir yılda yapılan zamlar ve imzalanan sözleşmeler ile İstanbul’da en iyi şartlara sahip ilk 5 belediyeden biri olduklarını açıkladı. Başkan Balcıoğlu, işçinin ve emekçinin hakkını vermek için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Başkan Balcıoğlu, yapılan zamlara örnek vererek sözleşme öncesi 23 bin TL alan bir personelin zamlardan sonra 43 bin TL alacağını açıkladı. Başkan Balcıoğlu, ayrıca sözleşmeyle birlikte ikinci altı ay için tefe tüfe artı yüzde 2 zam daha vereceklerini ifade etti.

Belediye-İş Genel Mali Sekreteri Bayram Özkan, toplu sözleşme töreninde yaptığı konuşmada, başta Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’na ve tüm emekçi arkadaşlarına teşekkürlerini sundu. Özkan, Türkiye genelinde taşeron işçilerin ve belediye emekçilerinin yaşadığı zorluklara değindi, kadro sorununun önemine vurgu yaptı.

Özkan, Türkiye genelinde 1 milyon 200 bin civarında şirket çalışanının, mevcut iktidar tarafından haklarının gasp edildiğini ifade etti. Özkan, EZGİ A.Ş. bünyesinde bin 350 emekçi çalışırken, ülke genelindeki bu sorunun çok daha geniş bir boyuta ulaştığına dikkat çekti.

696 sayılı KHK ile taşeron işçilerinin şirketlere geçirilmesiyle kadro alırken, belediye çalışanlarının bu haktan mahrum bırakıldığını belirten Özkan, bu durumun adaletsizliğe yol açtığını söyledi.

Özkan, ülke genelinde yaşanan ekonomik zorluklara da değinerek, asgari ücretin 22 bin TL’ye yükselmesine rağmen, ev kiralarının ve yaşam giderlerinin artmaya devam ettiğine dikkat çekti. İmzaladıkları sözleşmenin örnek bir sözleşme olduğunu vurgulayan Özkan bu süreçte işçilerin haklarına ve emeğine değer veren Bora Balcıoğlu’na teşekkürlerini iletti.