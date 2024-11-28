Silivri Belediyesi TÜRAM'da Lavanta Çelik Alımları Başladı!
Silivri Belediyesi Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi (TÜRAM), tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğini desteklemek amacıyla lavanta çelik alımlarına başladı.
Silivri Belediyesi Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi (TÜRAM), tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğini desteklemek amacıyla lavanta çelik alımlarına başladı.
TÜRAM, lavanta çelik alımlarına başladı. Proje kapsamında ortalama 80.000 adet lavanta çeliği alınacak ve seralarda köklendirme işlemi gerçekleştirilecek. Silivri Belediyesi, TÜRAM seralarında köklendirilmiş lavanta bitkilerini üreticilere dağıtarak hem bölgedeki tarımsal üretimi desteklemeyi hem de ekim alanlarını genişletmeyi hedefliyor.