Silivri Belediyesi Vaat Gerçekleştirme Raporuna Göre İlk Üçte!

Göreve geldiği günden bu yana sosyal belediyecilik anlayışıyla dikkat çeken CHP’li Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, seçim döneminde verdiği 125 vaadin 42’sini bir yılda tamamladı, 31 projede ise çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Böylece toplam vaat gerçekleştirme oranı %58,4’e ulaşan Başkan Balcıoğlu, İstanbul’un 39 ilçesi arasında en başarılı 3. belediye başkanı oldu.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun vizyoner liderliğinde, Silivri’de sosyal adaletten afet yönetimine, kent estetiğinden gençlik projelerine kadar birçok alanda ciddi dönüşümler yaşanıyor. Bir yıl gibi kısa bir sürede hayata geçirilen projeler, hem stratejik planlamanın hem de sahadaki emeğin gücünü yansıtıyor. Silivri Belediyesi, yalnızca projeleriyle değil, ortaya koyduğu yönetim anlayışıyla da fark yaratıyor. Şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcı demokrasi, Bora Balcıoğlu yönetiminde yerel yönetimin temel taşı haline geldi.

Bağımsız Platformdan Zirve Yorumu: Silivri İlk 3'te

“Ne Dedi Ne Yaptı” adlı bağımsız vaat denetleme platformunun yayımladığı 1 yıllık rapora göre, Silivri Belediyesi gerçekleştirme oranında İstanbul’da ilk 3’e girerek %58,4 başarı yakaladı. Bu oran, Silivri’nin yalnızca vaat eden değil, sözünü tutan bir belediyecilik anlayışıyla yönetildiğini gözler önüne serdi.



Hayatın İçinden Projelerle Gerçek Hizmet

Silivri’de yapılan her hizmet, vatandaşların günlük yaşamına doğrudan dokunuyor. Tamamlanan ve çalışmaların sürdüğü öncü projelerden bazıları şöyle:

• Afet Müdahale Birimlerinin Güçlendirilmesi: Kriz anlarında daha hızlı müdahale için altyapılar güçlendirildi, donanım seviyesi artırıldı.

• Uydu İletişim Yedekliliği: Deprem anlarında iletişimin kopmaması için telsiz ve mobil veri altyapısı yedeklendi.

• Mobil Afet Araçları: Silivri Arama Kurtarma (SAK) ekibine yeni araçlar kazandırılarak müdahale kapasitesi artırıldı.

• Silivri Gençlik ve Kültür Merkezi: “Gençler başka ilçelere gitmeyecek” diyerek başlatılan projede kaba inşaat tamamlandı. İnce işçilik İBB protokolüyle sürüyor.

• Silivri Kent Lokantası: İBB iş birliğiyle hayata geçirilen lokantada, dar gelirli vatandaşlara sağlıklı ve uygun fiyatlı yemek sunuluyor.

• Emekli Lokalleri: Biri tanesi açıldı, diğeri bitmek üzere. Emeklilere özel sosyal alanlar oluşturuldu.

• Güvenli Yeşil Alanlar: Tüm parklar güvenlik kameralarıyla izlenebilir hale getirildi, aileler için daha huzurlu alanlar oluşturuldu.

• İhale Canlı Yayınları: Tüm belediye ihaleleri canlı yayınla şeffaf biçimde halka açık yapılıyor.

• Mobil Çözüm Noktası: Yaşlı, engelli ve uzak mahallelerdeki vatandaşlara belediye hizmeti doğrudan ulaştırılıyor.

• Kahvaltı Desteği: Başkan Balcıoğlu’nun en öncelikli sosyal vaatlerinden biri olan kahvaltı desteği uygulamaya geçti.

• Atanamayan Öğretmenlere İstihdam: Silivri Eğitim Akademisi’nde görev yapan öğretmenlerin tamamı atanamayan öğretmenlerden seçildi.

Başkan Balcıoğlu: Bu Başarı Hepimizin

Başkan Bora Balcıoğlu, yayımlanan bir yıl değerlendirmesiyle ilgili olarak şunları söylediı:

“Verdiğimiz sözleri tutmanın gururunu yaşıyoruz. Bu başarı; Silivri halkının desteği, belediyemizin özverili çalışanları ve ortak akılla yönettiğimiz bu büyük yolculuğun eseridir. Henüz yolun başındayız. İkinci yılımızda daha büyük projelerle Silivri’ye hak ettiği değeri kazandırmaya devam edeceğiz.”

