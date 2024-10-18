Silivri Belediyesi ve İBB İş Birliğinde SECAP Kapanış Toplantısı Gerçekleştirildi

Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planı (SECAP) kapanış toplantısı Silivri Önder Yılmaz Sahnesi’nde gerçekleşti. Gerçekleşen toplantıya İstanbul Enerji A.Ş. Genel Müdürü Yüksel Yalçın, Belediye Başkan Yardımcısı Tan Hüseyin Kıroğlu, Belediye Meclis Üyeleri Mahmut Yıldızaydın, Şenol Fidan, Fatih Çepni, Önder Çolak, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Ertuğrul, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü İbrahim Sevim, İSKİ Silivri Şube Müdürü Berat Erkuş, Çevre Derneği Başkanı Ali Korsan, Muhtarlar Derneği Başkanı Serhat Ateş, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan Kurtarır ve vatandaşlar katıldı.

Toplantıda konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Tan Hüseyin Kıroğlu, hazırlanan SECAP Planı'na sahip çıkacaklarını ifade etti. Çevresel sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği ile mücadele konularında üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerini vurgulayan Kıroğlu, belirlenen hedeflere daha erken sürelerde ulaşmak amacıyla çalışmaların yürütüleceğini belirtti. Kıroğlu, planın başarıyla hayata geçirilmesi için gerekli adımların atılacağını ve ilgili tüm birimlerin iş birliği içinde hareket edeceğini dile getirdi. SECAP Planı'nın hazırlanmasında emeği geçen tüm kişi ve kuruluşlara Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu adına teşekkür ederek, çevreyi koruma ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma misyonuyla çalışmaların sürdürüleceğini ekledi.

Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürü İbrahim Sevim, yaptığı sunumda ilçenin sürdürülebilir enerji ve iklim eylem planını detaylandırarak, iklim değişikliği ile mücadelenin önemini vurguladı. Sevim, Avrupa Başkanlar Sözleşmesi kapsamında hazırlanan ve ilçeye ait sera gazı envanterinin oluşturulmasını içeren planın, iklim değişikliğinin etkilerine karşı alınacak önlemleri şekillendirdiğini belirtti.

Silivri Belediyesi’nin, AB fon ve hibelerinden yararlanarak iklim değişikliği projelerini hayata geçireceğini ifade eden Sevim, tarımda dayanıklılığı artıracak teknikler ve eğitimlerin teşvik edileceğini de müjdeledi. Ayrıca yenilenebilir enerji çözümlerinin konutlarda teşvik edileceğini, sokak ve park aydınlatmalarının enerji verimliliği ile dönüştürüleceğini ve bisiklet yolu ile yaya ulaşımı gibi çevre dostu alternatiflerin artırılacağını dile getirdi.

