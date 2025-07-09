Silivri Belediyesi, yaz tatilinde çocuk etkinlikleri düzenliyor

Silivri Belediyesi, çocukların yaz tatilini eğlenerek geçirmeleri için etkinler düzenledi.

Silivri Belediyesi, yaz tatilinde çocuk etkinlikleri düzenliyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Silivri Belediyesi, çocukların yaz tatilini eğlenerek geçirmeleri için etkinler düzenledi.

Silivri Belediyesi, bu yaz da yaz tatilinde çocukları unutmadı. Bu çerçevede, Danamandıra ve Büyüksinekli Mahallelerinde gerçekleştirilen yaz atölyeleriyle çocuklar keyifli zaman geçirdi. Resimden spora, danstan dramaya birbirinden renkli atölye çalışmalarla çocuklar hem sosyalleşiyor hem de hayal güçlerini geliştirerek yeteneklerini keşfetme fırsatı buluyor.

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