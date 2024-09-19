Silivri Belediyesi Yeni Doğan Bebeklere Destek Paketi Sağlıyor

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun desteği ve talimatı doğrultusunda Silivri’de ikamet eden tüm ailelere yeni doğan bebek paketi desteği sunulacak. Her yeni doğan bebek için geçerli olan bu destek paketlerinin içinde, bebek temizleme pamuğu, biberon, dijital termometre, silikon damaklı emzik, ıslak bebek havlusu, bebek bezi, bebek bornozu, bebek şampuanı ve tırnak makası bulunuyor.

Bebek Destek Paket’inden Silivri Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Silivri İlçesi sınırları içinde ikamet eden ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan aileler, destek paketlerinden yararlanabilir. 0-3 aylık bebeği olan tüm Silivrililerin ulaşabileceği bebek destek paketlerinden yararlanmak için, için Silivri Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne başvurulması yeterli.