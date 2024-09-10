Silivri Belediyesi Yeni Park ve Çevre Düzenleme Çalışmalarına Devam Ediyor

Silivri Belediyesi yeni park ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Silivri’nin kalkınması ve yeşil hale gelmesi adına hayata geçirilen çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Silivri Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Silivri’de yeni yapım, revize ve onarımı süren çalışmaların yanında tamamlanan projelerde mevcut. Açıklamaya göre tamamlanan ve yapımına devam edilen projeler şöyle:

Alipaşa Mahallesi Sanayiciler Camii bahçesine sulama sistemi döşendi ve aynı zamanda çimlendirme ile bitkilendirme çalışmaları tamamlandı. Mimarsinan Mahallesi Kadir Baran Caddesi’nde toplam 669 m²’lik refüj düzenlemesi yapılarak sulama sistemi kuruldu, 1.381 m² çim serildi ve yürüyüş yolu oluşturuldu. Yeni Mahalle Kaymakamlık bahçesinin düzenlemesi kapsamında 2.1598 m² alana sulama ve aydınlatma sistemi döşendi, çim serimi ve bitkilendirme çalışmaları tamamlandı. Ayrıca kamelya, piknik masası ve banklar kuruldu. Yeni Mahalle Yunus Emre Camii bahçesinde bitkilendirme çalışmaları yapıldı ve ferforje imalatı tamamlandı. Piri Mehmet Paşa Mahallesi Marina Sahil gezinti yolunda yürüyüş yolu genişletildi, eksik kalan sulama sistemi tamamlandı, 1.217 m² çim serildi ve çocuk oyun alanı yenilendi.

Yapımı süren çalışmalar arasında, Değirmenköy Mahallesi Yörük Caddesi'nde 1.358 m² park alanında basketbol sahası, çocuk oyun alanı ve yürüyüş yolları inşa edildi. Sulama, aydınlatma ve kent mobilyalarının montajı devam ediyor. Yeni Mahalle 7048. Sokak’ta, Zabıta Müdürlüğü karşısındaki 4.462,5 m² alanda basketbol sahası, yürüyüş yolları ve fitness alanı tamamlandı. Bitkilendirme ve kent mobilyalarının montajı sürüyor. Menzil/İmece Sokak parkında 840 m² alanda çocuk oyun alanı ve fitness alanı tamamlandı, çimlendirme, bitkilendirme ve kauçuk zemin montajı devam ediyor. Yeni Mahalle Zeki Çevik Camii yanındaki parkta ise 2.343 m² alanda basketbol sahası, çocuk oyun alanı ve otopark inşa edildi, çim serimi ve kent mobilyalarının montajı hızla devam ediyor.

Silivri Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün verdiği bilgilere göre, yeni projelerin yanı sıra mevcut alanların revizyon ve onarım çalışmaları da sürdürülüyor. Cumhuriyet Mahallesi Hacı Cemil Umuç Sokak parkında 1.406 m² alanda basketbol sahası, çocuk oyun alanı ve fitness alanı inşa edildi. Yürüyüş yollarının yapımı ise devam ediyor. Değirmenköy Mahallesi Yörük Caddesi'ndeki refüj düzenlemesinde 3.060 m² alanda yürüyüş yolları ve oturma alanları tamamlanmış olup, sulama ve aydınlatma sistemi çalışmaları sürüyor. Kavaklı Mahallesi Nimet Öztürk Altay Parkı'nda 555 m²'lik parkta yürüyüş yollarının bordür imalatına başlandı, çocuk oyun alanı ve oturma alanları da yapılarak sulama ve aydınlatma sistemleri kurulacak. Selimpaşa Mahallesi 608. Cadde’de 1.105 m² alanda basketbol sahası, çocuk oyun alanı, fitness alanı, yürüyüş yolları ve oturma alanları tamamlandı. Yeni Mahalle Cumhuriyet Parkı amfi çevresinde ise 1.140 m² sert zemin ve 163 m² yeşil alan düzenleme çalışmaları yapılıyor.