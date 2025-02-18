Silivri Belediyesi, yoğun yağışa karşı teyakkuzda

Silivri Belediyesi, ilçede etkili olan yoğun yağış nedeniyle riskli noktaları düzenli olarak kontrol ederek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alıyor.

Silivri Belediyesi, ilçede etkili olan yoğun yağışlara karşı mazgal ve kanallarda temizlik çalışmaları yaparak su baskınlarını önlemeye yönelik tedbirlerini sürdürüyor. Şiddetli yağışlara karşı riskli bölgelerde önlem alan Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların mağduriyetini önlemek için yoğun mesai harcıyor. Mazgal ve kanal temizliklerini hızla gerçekleştiren ekipler su akışını engelleyebilecek su birikintilerine anında müdahale ediyor. İlçe genelinde riskli noktaları düzenli olarak kontrol ederek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alan ekipler, yağış süresince sahada olmaya devam edecek. Muhtemel taşkın ve su baskınlarına karşı kritik bölgelerde hazır bekleyen ekipler, vatandaşlardan gelen ihbarlara da hızla yanıt veriyor. Vatandaşlar, yaşanabilecek olumsuz bir durumda belediyenin 444 20 47 numaralı çağrı hattına ulaşarak ekiplerin yönlendirilmesini sağlayabilecek.